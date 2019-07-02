Erzincan'da trafik kazası 3 ölü, 6 yaralı
18 dakika önce
Erzincan'da trafik kazası 3 ölü, 6 yaralı (1)Erzincan - Sivas karayolunun 55'inci kilometresi, Teknecik köyü yakınlarında 2 otomobil çarpıştı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
'da trafik kazası 3 ölü, 6 yaralı (1)
Erzincan - Sivas
karayolunun 55'inci kilometresi, Teknecik köyü yakınlarında 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Coşkun MENEK ERZİNCAN,(DHA
)
(Tür: Yurt)
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