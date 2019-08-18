Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:22 Kaynak: İHA
'ın Refahiye
ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 20. 00 sıralarında Refahiye - Erzincan kara yolu üzeri Yurtbaşı
Köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Refahiye'den Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan 1 yaralı sağlık ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
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