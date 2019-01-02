Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
56 dakika önce
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
Erzincan
'da meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan- Sivas
karayolunda seyreden 24 AV 767 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Araçta bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve AFAD
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçta sıkışan 4 kişi bulunduğu yerden çıkarılarak, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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