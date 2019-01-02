Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

32 dakika önce

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması soncu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması soncu 4 kişi yaralandı.


Seda Menekşe'nin kullandığı 24 AV 767 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Ercan Güney (42) idaresindeki 24 AG 450 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.


Çarpışmanın ardından aydınlatma direğine vurup devrilen hafif ticari araçtaki sürücü Güney ile Hatayı Güneş (54), Yaprak Bad (42) ve Erdal Güneş (47) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan AFAD ekiplerince çıkartılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Gözü Dönmüş Sapık, 82 Yaşındaki Görme Engelli Kadına Tecavüz Etti

Alkollü İçeceğe Yeni Yılda Vergi Zammı! 70'lik Rakının Toplam Vergisi 79,86 TL'ye Çıktı MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:00:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]