Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan
'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması soncu 4 kişi yaralandı.
Seda Menekşe'nin kullandığı 24 AV 767 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas
kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Ercan Güney (42) idaresindeki 24 AG 450 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın ardından aydınlatma direğine vurup devrilen hafif ticari araçtaki sürücü Güney ile Hatayı Güneş (54), Yaprak Bad (42) ve Erdal Güneş
(47) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan AFAD
ekiplerince çıkartılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.