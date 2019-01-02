Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

27 dakika önce

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralıERZİNCAN - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayolunda seyreden 24 AV 767 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Araçta bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçta sıkışan 4 kişi bulunduğu yerden çıkarılarak, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 10:59:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]