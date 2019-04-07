Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan
'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sivas
'tan Erzincan yönüne giden Aydın
Arıkan'ın (46) kullandığı 32 VH 047 plakalı otomobil, Refahiye
ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Adil (43) ve Adem Arıkan (53), Murat Üstün (37) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazada yaralananların Isparta
'dan Gümüşhane
'nin Kelkit
ilçesinde bulunan akrabalarının cenazesine gittikleri öğrenildi.