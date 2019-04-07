Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

29 dakika önce

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Sivas'tan Erzincan yönüne giden Aydın Arıkan'ın (46) kullandığı 32 VH 047 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.


Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Adil (43) ve Adem Arıkan (53), Murat Üstün (37) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada yaralananların Isparta'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan akrabalarının cenazesine gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:58 Kaynak: AA

Aydın, Sivas, Erzincan, Güncel
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