Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Erzincan - Kemah
karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyeti kaybolan 24 ES 229 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kadıköy'de zincirleme trafik kazasına neden olan çift için karar verildi
Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi