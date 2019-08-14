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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

- Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralıERZİNCAN - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

- Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 20. 00 sıralarında Erzincan merkez Atatürk Mahallesi, Kırklar caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 LB 9724 plakalı otomobil ile 24 EP 340 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Vatandaşlarında yardımıyla hurdaya dönüşen araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Trafik polisleri kaza mahalinde incelemede bulunarak, tahkikat başlatıldı.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:19 Kaynak: İHA
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