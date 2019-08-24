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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

29 dakika önce

Erzincan'da bir otomobilin şarampole uçması meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Erzincan'da bir otomobilin şarampole uçması meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 18. 45 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi Pülümür yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye Erzurum'dan Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak savcılıkça tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:21 Kaynak: İHA
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