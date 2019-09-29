Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Bülent Bayburtlu'nun (54) kullandığı 74 DJ 878 plakalı kamyonet, Erzincan- Erzurum kara yolu Mutu mevkisinde, refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada sürücü ile Yıldız Bayburtlu (54), anne Canan ve çocuğu Alya Ece Oktay (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.