Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
45 dakika önce
Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saat 01. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Akın idaresindeki 24 AAK 295 plakalı otomobil ile Onur Salih Gürer yönetimindeki 28 DH 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti