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Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

45 dakika önce

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece saat 01. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Akın idaresindeki 24 AAK 295 plakalı otomobil ile Onur Salih Gürer yönetimindeki 28 DH 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.


Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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