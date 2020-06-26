Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 SK 0393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.


Kazada araç içerisindeki 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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