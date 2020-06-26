Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kazada araç içerisindeki 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 SK 0393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.

Erzincan 'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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