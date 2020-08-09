Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asım D'nin (50) kullandığı 37 DA 025 plakalı cip, Erzincan- Sivas kara yolu Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Furkan D. (21), Tuğba Esra D. (18) ve Filiz D. (51) 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan sürücü Asım D'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Bölgesinde Başmüfettiş olduğu ve ailesi ile memleketleri Erzurum'dan Kastamonu'ya gidecekleri öğrenildi.

Kaza sonrası Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.