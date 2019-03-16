Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

40 dakika önce

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Resul Aktaş yönetimindeki 01 BHG 61 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Sansa mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Resul Aktaş (32) ile araçta bulunan Vefa (36) ve Sehernaz Aktaş (57), Fatma (54) ve Vefa Taylan (28) yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 5 yaralının hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Araçta bulunanların, hasta ziyareti için Ağrı'dan Bursa'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Erzurum, Erzincan, Güncel
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