Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
40 dakika önce
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Erzincan
'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Resul Aktaş yönetimindeki 01 BHG 61 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum
kara yolu Sansa mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Resul Aktaş (32) ile araçta bulunan Vefa (36) ve Sehernaz Aktaş (57), Fatma (54) ve Vefa Taylan (28) yaralandı.
Erzincan Binali Yıldırım
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 5 yaralının hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Araçta bulunanların, hasta ziyareti için Ağrı
'dan Bursa
'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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