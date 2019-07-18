Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
3 saat önce
Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:49 Kaynak: AA
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kemal Duman (42) yönetimindeki 26 EH 628 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas
kara yolu Kantarlar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Duman ile otomobilde bulunan Nafiye (64), Osman (63), Gülten (45) ve Dilan Duman (20) 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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