Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

30 dakika önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları araç içerisinden kurtarıldı.

Kaza, sabah saat 06. 30 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu Üzümlü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Günaydın idaresindeki 34 JM 6060 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarparak orta refüjde durabildi. Kazada, sürücü Mahmut Günaydın ile birlikte yanında bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlgili ekipler araçta sıkışan 6 yaralıyı çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
AFAD, İtfaiye, Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı! Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 09:20:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]