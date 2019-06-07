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Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Erzincan'da bayram tatilinden dönen ailenin bulunduğu kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da bayram tatilinden dönen ailenin bulunduğu kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Mahmut Günaydın (39) yönetimindeki 34 JM 6060 plakalı kamyonet, Erzincan- Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kamyonet refüjde bulunan aydınlatma direğini devirerek durabildi.
Kazada sürücü Mahmut Günaydın'ın yanı sıra eşi Muhteber (39), çocukları Ela (7) ve Kıvanç Günaydın (10), akrabaları Veli (38) ve Remziye Okur (40) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hastahanede tedavi altına alınan yaralılardan Veli Okur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın, bayram tatilini Erzurum'un Hınıs ilçesinde geçiren Günaydın ve Okur ailelerinin İstanbul'a dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.
Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:50 Kaynak: AA
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