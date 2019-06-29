Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
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Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralıERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
'da trafik kazası: 6 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan
ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 AAE 018 plakalı otomobille 24 FD 079 plakalı tır sürücülerin kural ihlali yapmaları üzerine kavşakta çarpıştı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan ve Tercan'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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