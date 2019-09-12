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Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 09. 00 sıralarında Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Can Yıldırım idaresindeki 55 RN 099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.


Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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