Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Mustafa Özaydın'ın kullandığı 22 AJ 639 plakalı otomobil, virajda Yavuz Karaca idaresindeki 1-KPX-18 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve 4'ü çocuk otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

Erzincan 'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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