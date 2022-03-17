Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

17.03.2022 10:54
Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında panelvan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında panelvan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10. 30 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu Üzümlü - Avcılar arası 41 kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Erzincan istikametine seyir halindeki panelvan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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Erzincan, Tragger, Erzurum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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