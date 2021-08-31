Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

ERZİNCAN - Erzincan'da şarampole uçan otomobilde anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, eşi ve diğer oğlu yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas - Erzincan kara yolu Kantarlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Erzurum'un Aşkale ilçesine gitmekte olan Süleyman Önal idaresindeki Ford Focus marka 25 ED 635 plakalı otomobil, şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan aynı aileden Tuba Önal ve oğlu Mehmet Emin Önal hayatını kaybetti, sürücü eşi Süleyman ve oğlu Ahmet Efe Önal yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahallinde trafik ve jandarma ekipleri tedbir alırken Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetler cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Tuba Önal ve yaralanan eşinin özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları ve Bursa'dan Aşkale'ye gittikleri belirtildi.

Öte yandan kazanın sürücünün uyumasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.