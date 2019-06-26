Erzincan'da "Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü" konulu meslek içi eğitim...

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(Özel) İnci Türkay eski eşiyle olan velayet davasında kazandı

Reza Zarrab davasında yargılanan Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor! Avukatı tarih verdi

Son dakika! Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu