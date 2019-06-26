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Erzincan'da "Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü" konulu meslek içi eğitim...

36 dakika önce

Erzincan Barosunun ev sahipliğinde "Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü" konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

Erzincan'da
Erzincan Barosunun ev sahipliğinde "Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü" konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sinem Hacıeminoğlu'nun sorumluluğunda, Av. Çoşkun Türkmen ve Av. Emre Eren'in sunumlarıyla "Trafik ve İş Kazalarından Doğan Davalar ve Yargılama Usulü" konulu meslek içi eğitim seminerine yoğun katılım sağlandı.

Baro Başkanı Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığı meslek içi eğitim seminerinde 119 avukata eğitim verildi.

Erzincan Barosu konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmalarını yapan Erzincan Baro Birliği Başkanı Av. Adem Aktürk, "2019 yılı baromuz üyesi avukatlar ve stajyer avukatlarımıza yönelik hizmet içi eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün burada çok değerli konuklarımızın trafik ve iş kazalarından doğan davalar ve yargılama usulü konulu seminerleri için buradayız. Kendilerine hoş geldiniz diyor sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Güzel sunumları ve paylaştıkları kıymetli bilgiler için değerli meslektaşlarım Sinem Hacıeminoğlu, Coşkun Türkmen ve Emre Eren'e teşekkür ederiz." dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
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