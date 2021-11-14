Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeselini bu sözlerle anlattı: Gözlerim yaşlı olarak izledim, ağladım

Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü