Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sibel G. idaresindeki 12 AD 769 plakalı otomobil, Yoğurtlu Beldesi Sancak Mahallesi'nde Doğan S'nin kullandığı 24 AP 289 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki Sevim K, Lütfiye G, Gönül D. ve Gamze G. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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