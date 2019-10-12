Son Dakika Haberleri: Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

31 dakika önce

Erzincan'da, traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Erzincan'da, traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nihat Yıldırım'ın kullandığı 23 BA 185 plakalı otomobil, Çayırlı ilçe merkezinde, Birol Yavuz idaresindeki 60 EK 409 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yıldırım ile otomobildeki Hatime, Songül ve Medine Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Nihat Yıldırım, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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