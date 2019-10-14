Son Dakika Haberleri: Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

35 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Erzincan'ın Tercan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Serkan Demirel'in kullandığı 35 BDH 51 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Kargın beldesinde, yan yoldan çıkan Mustafa Akar yönetimindeki 24 DU 470 plakalı traktör ile çarpıştı.


Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Turgay Karataş ve Bahadır Akman yaralandı.


Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: AA
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