TFF 2. Lig'deki maçı tribünde takip ederken fenalaşan taraftar hayatını kaybetti - Son Dakika
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TFF 2. Lig'deki maçı tribünde takip ederken fenalaşan taraftar hayatını kaybetti

11.12.2022 20:11

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor-Esenler Erokspor maçını tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftar yaşamını yitirdi.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşmayı izleyen taraftar Turgay Eren (67), maçın son dakikalarında tribünde fenalaştı. Bunu görenler, saha görevlilerinden yardım istedi.

DOKTOR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada aynı tribünde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Eren'e kalp masajı yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınan Turgay Eren, kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel TFF 2. Lig'deki maçı tribünde takip ederken fenalaşan taraftar hayatını kaybetti - Son Dakika

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