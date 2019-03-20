Erzincan'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Erzincan
'da, emniyet ve jandarma ekiplerince "Türkiye
Güven Huzur
2019-2" uygulaması gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında birçok polis biriminin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.
Ekipler, aranan kişiler ve uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.
Asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.
Park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar olmak üzere il genelinde 10 noktada 317 güvenlik görevlisi yapılan yol uygulamalarında 2 bin 147 kişi incelendi, 158 araç kontrol edildi. Bunlardan 3 araca cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Uygulamada 72 umuma açık yer kontrol edilirken değişik suçlardan aranan 24 kişi ise yakalandı.