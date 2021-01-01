Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" - Son Dakika

Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 51 ekip, 253 personel ve 2 dedektör köpeği ile yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 70 işyeri ve 13 metruk bina kontrol edilerek, il merkezinde bin 199 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 3 aranan şahıs yakalanarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 şahsa idari işlem yapıldı. Yol uygulamalarında ise 415 araç kontrol edilerek, 19 araca cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 248 personelin katılımı ile yapılan uygulama ve denetimler kapsamında ise 96 işyeri ve 67 metruk bina kontrol edilerek bin 613 şahıs ile 741 araç sorgulaması yapıldı. Aranan 11 şahıs yakalanarak 3 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik denetimleri kapsamında ise; 381 araç kontrol edilerek 18 araç sürücüsüne para cezası uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi. - ERZİNCAN