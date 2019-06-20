Son Dakika Haberleri: Erzincan'da, turnalar yavruları ile görüntülendi
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Erzincan'da, turnalar yavruları ile görüntülendi

34 dakika önce

ERZİNCAN'daki Ekşisu Sazlığı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnalar, yavruları ile birlikte görüntülendi.

Erzincan'da, turnalar yavruları ile görüntülendi, System.String[]
ERZİNCAN'daki Ekşisu Sazlığı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnalar, yavruları ile birlikte görüntülendi.
Dünyada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnaların kuluçkaya yatmak için konaklama alanı olarak kullandığı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, 4 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı kapsamında Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda izlenen turnalar, yavruları ile birlikte görüntülendi. Koruma altında olan bölgede yapılan düzenli gözleme sırasında, annelerinin yanında koşarken görüntülenen turna yavruları, sıcak yaz aylarını sazlıkta geçirecek. Sonbaharın gelişiyle birlikte, turnalar sıcak ülkelere göç edecek.


- Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:04 Kaynak: DHA
doğa koruma ve milli parklar, türkiye, erzincan, Güncel
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