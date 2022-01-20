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SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı - Son Dakika

SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı

20.01.2022 17:02

SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladıMuzaffer KOŞAN / ERZİNCAN (DHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Alp Disiplini U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı

Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN (DHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Alp Disiplini U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen yarışmalara katılan 26 ilden 403 sporcu, ilk gün slalomda elemeleri geçmeye çalıştı. Kız ve erkeklerde U12, U14, U16 kategorilerinde yapılan yarışmalarda sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Sporculardan Eslem Hüda Özkan, 'Yaklaşık 1,5 senedir hazırlandığımız yarışlar yapıldı. Çok güzel bir yarıştı. Ben çok eğlendim. Eğer derece aldıysam çok mutlu olurum. Almadıysam da canım sağ olsun derim" dedi.

Uzun süredir hazırlandığı yarışmada eğlendiğini belirten İlayda Reyyan Koşan, iyi derece beklediğini söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, 'Ergan Dağı bu sene yarış hanesine iki tanesini daha ekledi. Bir tanesini geçen hafta yaptık. U18 ve büyükler Alp Disiplini slalom ve GS yarışı. Bir diğeri Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından U12, U14, U16 yaş gruplarının Türkiye elemesi. Yaklaşık 400 sporcumuz şu an Erzincan'da. Teknik heyet, antrenörler ve idari grup olmak üzere 550 kişiyi Erzincan'da misafir ediyoruz. Gelen misafirlerimiz Ergan Dağı'ndan çok memnun. Yarın GS dediğimiz uzun slalom yarışları yapılacak. 21 Ocak günü öğlenden sonra dereceye giren sporcularımıza ödül töreni ile madalyalarını vereceğiz. Burada dereceye giren sporcularımız da Türkiye liglerinde yarışmayı hak edecek" dedi.

SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı
SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı
SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı
SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı
SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı
SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı
SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı

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Türkiye Kayak Federasyonu, Toros Dağları, Erzincan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Erzincan'da U12, U14 ve U16 eleme yarışmaları başladı - Son Dakika
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