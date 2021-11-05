Erzincan'da uçak kazası tatbikatı - Son Dakika

ERZİNCAN Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda, olası bir uçak kazasında ekiplerin koordineli olarak müdahale tecrübesi kazanması maksadıyla tatbikat düzenlendi. Erzincan'daki ilgili birimlerin görev aldığı tatbikatta senaryo gereği, havalimanına inişte kaza kırıma uğrayan uçakta yangın söndürme, kurtarma ve yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler yaralıları, triyaj alanına tahliyelerinin ardından ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevkini sağladı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, 112, jandarma, JAK, itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde bulunan yaralılar, tek tek kontrollü bir şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.