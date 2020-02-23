Erzincan'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hastanede öldü - Son Dakika
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Erzincan'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hastanede öldü

7 saat önce

Erzincan Havaalanı'nda kalkmak için pist başında bekleyen uçakta kalp krizi geçiren yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu hastanede öldü, System.String[]

Erzincan Havaalanı'nda kalkmak için pist başında bekleyen uçakta kalp krizi geçiren yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TK7225 sefer sayılı AnadoluJet'e ait Erzincan- İstanbul seferini yapacak uçağın pist başında kalkmasını bekleyen yolculardan Ersin Türkel (54), fenalaştı.


Yolcular arasında bulunan iki doktor, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Türkel'e ilk müdahalede bulundu.


Uçak aprona acil dönüş yaptı. Havalimanında bekleyen 112 Acil Servis ekibi yolcuyu, Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Burada tedavi altına alınan Türkel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçakta yolcu olarak bulunanlardan Muhammed Arıkan ise aniden rahatsızlanan bir yolcunun olduğunu kabin görevlilerinden öğrendiklerini söyledi.


İlk müdahalenin görevliler tarafından yapıldığını anlatan Arıkan, "Uçağa bindikten sonra havalanmak üzere pist başına gittik. O esnada kabin görevlileri bir yolcunun aniden rahatsızlandığını söylediler. Kabin görevlileri, 'Yolcuların arasında doktor var mı?' diye sordu. Doktor olduğunu söyleyen yolculardan iki kişi rahatsızlanan hastaya müdahale etti." dedi

Bu arada Erzincan-İstanbul seferini yapacak uçak, hastanın sağlık görevlilerine teslim edilmesinin ardından yoğun sis nedeniyle kalkış yapamadı.

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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