Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sürücü ile Batuhan Ümmet Kılavuz ve Şevket Eren Kılavuzoğlu'nu sıkıştıkları otomobilden çıkararak ambulansa taşıdı.

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