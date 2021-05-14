Erzincan'da uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü - Son Dakika

Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu

Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu

İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!