Erzincan'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Erzincan'da ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan'da ulaşıma kar engeli, System.String[]

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.


Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.


Öte yandan, Erzincan- Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan Geçidi'nde özellikle çekici türü bazı araçların yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla araç parklarında bekletildikleri öğrenildi.

Erzincan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu
Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
05:31 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
05:19 Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
05:06 BM'den Libya'da ateşkes çağrısı - Son Dakika
04:47 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
04:18 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 06:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]