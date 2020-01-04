Erzincan'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan, Erzincan- Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan Geçidi'nde özellikle çekici türü bazı araçların yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla araç parklarında bekletildikleri öğrenildi.