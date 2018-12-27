Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli
32 dakika önce
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA
)- ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan
'da saat 17.00 sıralarında başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas
ve Erzincan- Gümüşhane
karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40'ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi'nde, ağır tonajlı araçların kayması sonucu kapandı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan Erzincan- Gümüşhane yolunda da kar ve tipi etkisini gösterirken, araçlara bir süre kontrollü olarak izin verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:19 Kaynak: DHA
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