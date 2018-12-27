Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

25 dakika önce

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli, System.String[]
ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda bugün saat 17.00 sıralarında etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, her iki karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresi Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi, ağır tonajlı araçların kayarak yolu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden çok sayıda yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Erzincan- Gümüşhane karayolunda da kar ve tipi etkisini gösterirken, bu güzergaha giden araçlara da bir süre kontrollü olarak izin verildi. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:23 Kaynak: DHA

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