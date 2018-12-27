Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli
25 dakika önce
ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, Erzincan- Sivas
ve Erzincan- Gümüşhane
karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda bugün saat 17.00 sıralarında etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, her iki karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresi Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi, ağır tonajlı araçların kayarak yolu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden çok sayıda yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan Erzincan- Gümüşhane karayolunda da kar ve tipi etkisini gösterirken, bu güzergaha giden araçlara da bir süre kontrollü olarak izin verildi. - Erzincan
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:23 Kaynak: DHA
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