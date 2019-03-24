Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

48 dakika önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli, System.String[]
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolundaki Sansa Deresi Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolundan çıkan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Ekipler, iş makinesi desteğiyle yoldan çıkan araçların kurtarılması için yoğun çalışma yürütüyor.


Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.


Polis ekipleri, söz konusu yollarda kar yağışı ve tipi nedeniyle araç sürücülerini dikkat etmeleri konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Erzurum, Erzincan, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]