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Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

6 saat önce

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeliERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi.

Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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