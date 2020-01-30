Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.



Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Seyir halinde olan bazı çekiciler makas atarak kara yolunu ulaşıma kapatırken, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda maddi ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

Sakaltutan Cehennem Dersi mevkinde ise bir çekici buzlanma nedeniyle kayarak kar küremesi yapan kara yollarına ait iş makinesine çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü hafif yaralanırken çekicide bulunan yük kara yoluna saçıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.



Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.



Polis ekipleri söz konusu yollarda kar yağışı ve sis nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.