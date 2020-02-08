Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

1 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli, System.String[]

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.


Kentte sabaha karşı etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Seyir halinde olan bazı çekiciler makas atarak kara yolunu ulaşıma kapatırken, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda maddi ve yaralamalı kazalar meydana geldi.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.


Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.


Polis ekipleri söz konusu yollarda kar yağışı ve sis nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.


Kar yağışı Erzincan kent merkezini de beyaz örtüye bürüdü. - ERZİNCAN

Erzincan, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:09 Kaynak: İHA
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