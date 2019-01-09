Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Ulaşıma Sis ve Tipi Engeli

Erzincan'da Ulaşıma Sis ve Tipi Engeli

7 dakika önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan'da Ulaşıma Sis ve Tipi Engeli, System.String[]
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte tipi ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların trafiği tamamen engellememesi için iş makinesi desteğindeki Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.


Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücüleri bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:22 Kaynak: AA

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