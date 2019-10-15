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Erzincan'da 'Umke Temel Modül Eğitimi'

1 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi tarafından 2019 yılı faaliyet planı kapsamında yer alan 'UMKE Temel Modül Eğitimi' Erzincan'da Ardahan, Kars ve Iğdır'dan katılan sağlık personelleriyle başladı.

Erzincan'da 'Umke Temel Modül Eğitimi', System.String[]

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi tarafından 2019 yılı faaliyet planı kapsamında yer alan 'UMKE Temel Modül Eğitimi' Erzincan'da Ardahan, Kars ve Iğdır'dan katılan sağlık personelleriyle başladı.


14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında bölge illerin (Ardahan, Kars, Iğdır) katılımı ile UMKE Temel Modül Teorik Eğitimi, Erzincan'da Toplum Sağlığı Eğitim Salonunda İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Erkan Hirik'in katılımıyla başladı. Düzenlenen eğitime Erzincan'dan 10, Kars'tan 3, Ardahan'dan 2, Iğdır'dan 5 sağlık personeli katıldı.


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen 4 günlük eğitimde teorik dersler ve sahada vaka çalışması eğitimleri veriliyor. Genel Afet Bilgisi, Psikososyal Durumlar Eğitimi, Afet ve ODD Müdahale Eğitimi, Tıbbi Müdahale Bilgisi, Temel Kampçılık konularından oluşan teorik dersler Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda verilirken, saha eğitimleri Bayırbağ mevkiinde yapılacak.


Öte yandan bu eğitimin devamı olan kamp eğitimi 23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Ardahan da yapılacak. - ERZİNCAN

Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
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