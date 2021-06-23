Erzincan'da Üniversite Öğrencileri Kovid-19 Hastaları İçin Akıllı Bileklik Üretti - Son Dakika

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıfta yer alan Alihan Yaşayan, Ece Gizem Aytemiz, Furkan Kurt, İrem Naz Demireğen ve Mine Nur Conker'in oluşturduğu öğrenci grubu tarafından üretilen akıllı bileklik, karantina sürecindeki Covid-19 hastalarının takibi ve hastaların karantina süreçlerini en doğru şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Giyilebilir bir cihaz olan bileklik, karantina süreci başladığında hasta için gerekli sağlık ölçümlerini yapmaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çağımızın en güncel sorunlarından biri olan Covid-19 pandemisinde hasta takibi ve sosyal mesafe korunumu amacıyla geliştirdikleri bu ürünün özelliklerini şu şekilde açıkladı: "Ürün kişinin bilekliği takıp takmadığını kontrol edip takılmaması durumunda ve bileklik takılıyken de kişinin tam konumunu alıp bu konumun belirlenen karantina alanı içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol etmekte ve ilgili sağlık kuruluşuna bildirmektedir. Ayrıca bilekliği takılı olan iki kişinin sosyal mesafe sınırını korumak amacıyla kişiler arasındaki mesafeyi GPS kullanarak ölçüp sosyal mesafe sınırı aşıldığında bilekliklere ve ilgili sağlık kuruluşlarına uyarı gönderilmektedir. Son olarak üretilen bileklik vücut ısısını kontrol ederek hastanın sağlık durumunu ilgili sağlık kuruluşlarına raporlamaktadır. " Fatih Çetinkaya

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.