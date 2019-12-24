Erzincan'da üreme ve cinsel sağlık modüler eğitimi - Son Dakika
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Erzincan'da üreme ve cinsel sağlık modüler eğitimi

6 saat önce

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye'de anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacıyla düzenlenen Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi sertifika töreni ile sona erdi.

Erzincan'da üreme ve cinsel sağlık modüler eğitimi, System.String[]

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye'de anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacıyla düzenlenen Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi sertifika töreni ile sona erdi.


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde merkez toplum sağlığı üreme sağlığı birimi tarafından Türkiye'de anne ve bebek ölümlerini azaltmak, gelişmiş ülkeler hedefini tutturmak ve hizmete ulaşamayan kitlelerinde kaliteli hizmeti kullanma becerisini geliştirmek amacıyla Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi düzenlendi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından verildi.


Eğitim kapsamında anne ölümlerini önlemek ve anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak istenmeyen gebelikleri önlemek, halkımızın daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlamak amacıyla merkez toplum sağlığı üreme sağlığı birimi tarafından eğitim planı yapıldı. Bu kapsamda 9 doktor 2 ebe 1 hemşire olmak üzere 12 sağlık personelinin eğitimleri tamamlandı. Üreme sağlığı eğitimleri üreme sağlığına giriş modül eğitimi, aile planlaması ve danışmanlığı modül eğitimi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar modül eğitimi, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri modül eğitimi, güvenli annelik modül eğitimi olarak beş modül yer aldı. Bu konuların dahilinde Türkiye'de anne ve bebek ölümlerini azaltmak, gelişmiş ülkeler hedefini tutturmak ve hizmete ulaşamayan kitlelerinde kaliteli hizmeti kullanma becerisini geliştirmek hedeflendi. - ERZİNCAN

Türkiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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