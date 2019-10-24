Son Dakika Haberleri: Erzincan'da usulsüz avcılığa para cezası
Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da usulsüz avcılığa para cezası

Erzincan'da usulsüz avcılığa para cezası

1 saat önce

Erzincan'da, izin verilen miktarın üzerinde kınalı keklik avladıkları tespit edilen 2 kişiye 9 bin 346 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Erzincan'da usulsüz avcılığa para cezası, System.String[]

Erzincan'da, izin verilen miktarın üzerinde kınalı keklik avladıkları tespit edilen 2 kişiye 9 bin 346 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kınalı keklik ve yaban tavşanı avının başlaması üzerine görevlilerce Tercan ilçesinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

İzin verilen avlanma sayılarına uymayarak toplam 17 kınalı keklik avladığı belirlenen 2 kişiye, günlük limit dışı avladıkları 13 kınalı keklik için bin 26 lira idari ve 8 bin 320 lira tazminat olmak üzere toplam 9 bin 346 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edeceği vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Tercan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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