Son Dakika Haberleri: Erzincan'da usulsüz avlanan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Erzincan'da usulsüz avlanan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi

Erzincan'da usulsüz avlanan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi

6 saat önce

Erzincan'da usulsüz avlandıkları belirlenen 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildiği bildirildi.

Erzincan'da usulsüz avlanan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi, System.String[]

Erzincan'da usulsüz avlandıkları belirlenen 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde güvenlik kuvvetleri ile yapılan kontrollerde limit dışı ve usulsüz avlandıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kontrollerde "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri" anlaşılan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, kaçak avlanan 1 yaban keçisi, 1 yaban tavşanı ve 19 kekliğin yanı sıra bir de tüfek ele geçirildi.

Açıklamada, bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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