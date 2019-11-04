Son Dakika Haberleri: Erzincan'da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye 17 bin 839 lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Erzincan'da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye 17 bin 839 lira ceza kesildi

Erzincan'da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye 17 bin 839 lira ceza kesildi

6 saat önce

Erzincan'da keklik türü çeşidine ve limitlere uymayarak usulsüz avlandıkları belirlenen 10 kişiye toplam 17 bin 839 lira ceza verildi.

Erzincan'da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye 17 bin 839 lira ceza kesildi, System.String[]

Erzincan'da keklik türü çeşidine ve limitlere uymayarak usulsüz avlandıkları belirlenen 10 kişiye toplam 17 bin 839 lira ceza verildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde güvenlik kuvvetleri ile yapılan kontrollerde limit dışı usulsüz avlandıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.


Kontrollerde Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan 10 kişiye toplam 17 bin 839 lira ceza uygulandı.

Kaçak avlanan 17 kekliğin bulunduğu kontrollerde ele geçirilen yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:17 Kaynak: AA
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